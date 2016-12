Europol und FBI : 34 jugendliche DDoS-Angreifer festgenommen

Europol und das FBI zielen mit ihrer Botschaft auf junge Hacker. (Bild: Europol)

In einer gemeinsamen Aktion von Europol und FBI haben nationale Polizeibehörden aus 13 Ländern insgesamt 34 Jugendliche festgenommen und 101 weitere Verdächtige befragt oder verwarnt. Mit den Festnahmen wollen Europol und FBI offenbar ein Signal an Script-Kiddies in aller Welt senden.