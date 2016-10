Ektra : Kodak präsentiert Smartphone für Foto-Enthusiasten

Die Kamera des Kodak Ektra (Bild: Screenshot: Golem.de)

Mit dem Ektra hat Kodak zusammen mit Bullitt ein Android-Smartphone vorgestellt, das sich mit der Kamera-Ausstattung und Software speziell an Fotointeressierte richten soll. Auch vom Namen und vom Aussehen her orientiert sich das Gerät an einer klassischen Kamera.