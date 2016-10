Echo-Konkurrent: Google Home kommt für 130 US-Dollar

Google hat die Vorstellung der ersten Pixel-Smartphones auch dazu genutzt, weitere Details zu Google Home zu nennen. Der smarte Lautsprecher Home wurde erstmals auf der Google I/O im Mai 2016 vorgestellt. Mit dem Home will Google vor allem Amazons Echo-Geräte attackieren, wird aber mit seinem Ansatz erst später auf den deutschen Markt kommen.

Home und Echo haben beide das gleiche Ziel: Beide Geräte sollen dazu dienen, dem Nutzer Fragen aus allen möglichen Bereichen zu beantworten und somit bei der Lebensplanung zu helfen. Home setzt dafür auf Google Assistant, bei Echo kommt Amazons Alexa zum Einsatz. Das Gerät wird vor allem mit der Sprache bedient und Antworten werden ebenfalls gesprochen.

Beide Systeme können außerdem zur Steuerung von Smart-Home-Komponenten mit der Stimme verwendet werden. Dann soll es möglich sein, auf Zuruf das Licht zu dimmen oder die Heizung zu steuern. Google wird zunächst Geräte nach Philips Hue, Nest, Samsungs SmartThings sowie IFTTT unterstützen. Demnächst sollen weitere Smart-Home-Plattformen integriert werden. Außerdem lassen sich alle Cast-fähigen Geräte, wie etwa Chromecast und Android TV, mit Home steuern.





















Bei der Präsentation von Home fiel auf, dass Google Assistant im direkten Vergleich mit Amazons Alexa weniger geschmeidig klingt. Immer wieder überwiegt der Eindruck, es mit einem Computer zu tun zu haben, während Alexa bei der Vorstellung im vergangenen Monat menschlicher wirkte. Beide Systeme klingen zwar bereits recht natürlich, aber Amazon scheint mit Alexa derzeit etwas die Nase vorn zu haben. Home wurde nur in englischer Sprache gezeigt, wie sich der Dienst auf Deutsch anhört, ist noch nicht bekannt.

Zugriff auf die Termine im Kalender

Home kann Zugriff auf die Termine der Nutzer erlangen, allerdings gibt es noch keine Mehrbenutzermöglichkeit. Home ist also mit einem Google-Konto verbunden und kann nicht zwischendurch gewechselt werden. Informationen aus Google Assistant können zwischen Home und den Pixel-Smartphones ausgetauscht werden, so dass die Daten ohne weiteres Zutun direkt auf dem Pixel-Smartphone verfügbar sind. Durch den Zugriff auf Google Translate kann Home auch als Übersetzer fungieren.

Standardmäßig lauscht Home auf das Signalwort "Ok, Google", um Sprachbefehle entgegen zu nehmen. Sobald das Mikrofon aktiviert ist, wird das durch einige LEDs am Gerät signalisiert. Bei der Präsentation wirken die LEDs wenig aufdringlich, so dass es vielleicht je nach Lichtverhältnissen etwas schwer sein kann, das zu erkennen. Mittels Touch-Sensoren kann die Lautstärke des Lautsprechers angepasst werden und es gibt einen Mute-Knopf, um das Mikrofon stumm zu schalten.

Deutschlandstart im nächsten Jahr

Generell bietet Google Assistant den Zugriff auf die gesamte Google-Suchmaschine oder Google Maps, um auch bei der Navigation zu helfen. Zudem können verschiedene Musikdienste damit genutzt werden, wie etwa Spotify, TuneIn, Youtube Music, Play Music oder Pandora. Google verspricht eine gute Klangqualität über den in Home enthaltenen Lautsprecher. Im kommenden Jahr will Google ein SDK bereitstellen, damit Drittanbieter für Google Assistant entwickeln können.

Der untere Bereich von Home kann abgenommen werden, so dass der untere Bereich in verschiedenen Farben angeboten wird. Google will Home zunächst Anfang November 2016 zum Preis von 130 US-Dollar auf den US-amerikanischen Markt bringen. Im Frühjahr 2017 ist auch ein Verkauf in Deutschland geplant. Was Home dann kosten wird, ist noch nicht bekannt. Amazon verkauft den großen Echo hierzulande für 180 Euro und das kleine Modell Echo Dot gibt es für 60 Euro.