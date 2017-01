Echo in San Diego: TV-Sendung löst Amazon-Alexa-Bestellungen aus

In den USA hat eine TV-Sendung unbeabsichtigt eine größere Zahl an Echo -Bestellungen ausgelöst. Ein Nachrichtensprecher von CW6 in San Diego hat diverse Puppenhäuser für seine Zuschauer bestellt und Amazon lieferte.

In San Diego, Kalifornien wurde eine größere Bestellung an Puppenhäusern ausgelöst. "Alexa, order me a Dollhouse", sagte Jim Patton, einer Nachrichtensprecher von CW6 in einer Live-Sendung am Morgen der vergangenen Woche. Er sorgte damit bei zahlreichen Amazon-Echo-Besitzern für eine Bestellung beim Onlineversender Amazon. Im Anschluss beschwerten sich zahlreiche Zuschauer beim Sender, weil dieser für sie Puppenhäuser bestellte.

Der Vorfall zeigt, dass sich einige Amazon-Echo-Besitzer keine Sorgen um potenzielle Sicherheitsprobleme machen. Es fehlt das Bewusstsein. Eigentlich wollte Patton nur über einen Vorfall berichten, in dem ein kleines Kind mit Amazon Echo eine Bestellung auslöste. Das Gerät besitzt keine Stimmerkennung, die unterschiedliche Nutzer und ihre Berechtigung unterscheiden kann. Amazon hat allerdings eigentlich die Funktion eines gesprochenen Bestätigungscodes eingebaut, der versehentliches Bestellen von unautorisierten Nutzern verhindern soll. Helfen kann es auch zumindest das Schlagwort zu ändern, außer Alexa gibt es aber nur Amazon und Echo als Alternativen. Zumindest TV-Ausstrahlungen dürfte das abdecken.

Eine geheime Eingabe des Bestätigungscodes ist allerdings schwierig möglich. Eine Handeingabe eines Passworts kann der Nutzer leicht verstecken, das Flüstern mit dem Sprachassistenten Alexa hingegen ist praktisch kaum durchführbar, so dass Kinder oder auch Besucher in der Wohnung den Bestätigungscode aufschnappen können und dann mit Absicht Bestellungen auslösen können. Als Alternative gibt es eigentlich nur grundsätzlich keine Bestellungen über Alexa durchzuführen, die vor allem dem Komfort steigern und Amazon natürlich Umsätze bescheren sollen. Amazon ist laut CW6 bei Einkäufen, die unbeabsichtigt durchgeführt wurden, aber kulant. Zudem muss die Bestellfähigkeit über die Echo-Geräte erst manuell aktiviert werden.

Alexa wird von immer mehr Produkten unterstützt. Zur CES hat etwa Linksys ein Mesh-Router-System angekündigt, das über Alexa Passwörter verrät. Das gilt sogar für das Haupt-WLAN. Einrichten sollte der Anwender diese Komfortfunktion lieber nicht.