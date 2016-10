DSA und Diffie Hellman: Primzahlen können Hintertür enthalten

Ein Zusammenschluss von Kryptographen, der sich Team Caramba nennt, hat es geschafft, eine 1024-Bit-Primzahl mit einer geheimen Hintertür zu erstellen. Wird eine derartige Primzahl für Signaturen mit dem Digital Signature Algorithm (DSA) oder für einen Schlüsselaustausch mit Diffie-Helllman eingesetzt, so kann derjenige, der die Primzahl erzeugt hat, die Verschlüsselung knacken oder Signaturen fälschen.

Diskussion auf der Eurocrypt 1992

Diskussionen darüber, dass Parameter von kryptographischen Algorithmen Hintertüren enthalten könnten, gibt es immer wieder. Der jetzt gezeigte Angriff geht dabei auf eine sehr alte Diskussion zurück. 1992 gab es auf der Eurocrypt-Konferenz eine Panel-Diskussion über die Möglichkeit einer Hintertür im DSA-Algorithmus. Die Grundlage des jetzigen Angriffs beschrieb Daniel Gordon ebenfalls bereits 1992. Für spezielle Primzahlen lässt sich das Zahlkörpersieb, der beste bekannte Algorithmus, um das hinter DSA und Diffie-Hellman stehende diskrete Logarithmusproblem zu berechnen, deutlich schneller erzeugen.

Die Kryptographen gingen damals überwiegend davon aus, dass eine solche Hintertür erkannt werden könnte. Das ist jedoch nicht der Fall. Wie Team Caramba jetzt zeigte, lässt sich in der Primzahl eine sogenannte Nobus-Backdoor (Nobody but us) verstecken. Derjenige, der die Primzahl festlegt, kann dies mit einer Methode machen, bei der er ein geheimes Polynom erhält. Nur mit diesem ist ein schnellerer Angriff möglich. Auf einem Cluster mit mehr als 2.000 Cores dauerte ein Angriff auf einen sogenannten diskreten Logarithmus mit einer solchen Hintertür-Primzahl mit 1.024 Bit ungefähr zwei Monate. Das ist um viele Größenordnungen schneller als ein normaler Angriff auf 1.024 Bit.

1.024 Bit gelten generell als nicht mehr sicher, allerdings ist es bislang noch niemandem gelungen, einen Angriff auf die normale Variante dieser Algorithmen - ohne Hintertür - öffentlich zu zeigen. Lediglich ein Angreifer, der teure Spezialhardware besitzt, wäre zu einem derartigen Angriff in der Lage. Nach wie vor verwenden viele Webserver einen Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch mit dieser Größe.

Primzahlen unklarer Herkunft in RFC 5114 und in Apache

Da die Möglichkeit von Hintertüren in den Primzahlparametern schon vor langer Zeit diskutiert wurde, gibt es Verfahren, eine sogenannte Nothing-up-my-Sleeve-Zahl (NUMS) zu erzeugen. Beispielsweise kann eine mathematische Konstante wie Pi oder die Euler-Zahl e als Seed für das Verfahren genutzt werden. Allerdings verwenden viele verbreitete Standard-Primzahlen kein NUMS-Verfahren. In RFC 5114 beispielsweise werden Primzahlen verwendet, die angeblich mit einem Seed der US-Behörde Nist erstellt wurden. Allerdings ist dieser Seed nirgendwo dokumentiert und es ist nicht nachvollziehbar, wie diese Primzahlen erzeugt wurden. Der Apache-Webserver enthielt bis vor wenigen Jahren Standard-Parameter für den Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch, die nicht geändert werden konnten. Für diese Parameter ist ebenfalls unklar, wie sie erzeugt wurden.

Es gibt jedoch auch andere Beispiele: RFC 7919 spezifiziert Primzahlen, die in TLS zum Einsatz kommen sollen. TLS 1.3 wird nur noch diese vordefinierten Primzahlen unterstützen. Diese Primzahlen verwenden als Seed die Zahl e.

Einige weitere Funde von Team Caramba sind zumindest bemerkenswert. So gibt es auch Primzahlen, für die sich die Hintertür leicht erkennen lässt und keine Kenntnis eines bestimmten Polynoms voraussetzt. 150 Internet-Server nutzen eine solche 512-Bit-Primzahl, und weitere 160 eine 1.024-Bit-Primzahl für den TLS-Schlüsselaustausch. In der Bibliothek libtomcrypt befinden sich ebenfalls mehrere Primzahlen dieser speziellen Form, die angreifbar sind. Allerdings fanden sich diese Primzahlen nirgendwo im realen Einsatz.

Parameter mit Hintertür

Die Diskussion um Parameter mit Hintertüren wird immer wieder geführt. So gibt es einige Vorbehalten gegenüber den elliptischen Kurven, die das NIST 1999 standardisiert hat. Diese wurden von einem NSA-Mitarbeiter entwickelt und aus Konstanten erzeugt wurden, deren Herkunft völlig unklar ist. Dem Kryptographen Jean-Philippe Aumasson gelang es, eine leicht modifizierte Variante des SHA-1-Algorithmus zu erzeugen, die sich deutlich schneller angreifen lässt.

Vor einigen Monaten zeigte David Wong bereits, wie sich eine Hintertür in Parametern für Diffie-Hellman verstecken lässt. Allerdings war bei Wongs Angriff der Parameter keine Primzahl mehr, damit ist leicht erkennbar, dass diese Hintertür-Parameter nicht korrekt sind.

Der einzige Fall, in dem eine Hintertür in einem kryptographischen Algorithmus als sicher gilt, ist der von der NSA entwickelte Zufallszahlengenerator Dual EC DRBG. Dieser wurde beispielsweise von der Firma RSA Inc. eingesetzt, RSA erhielt dafür von der NSA 10 Millionen Dollar. In einem besonders mysteriösen Fall wurde in den Produkten der Firma Juniper Dual EC eingesetzt, die Parameter wurden dabei mehrfach offenbar von unbekannten Personen geändert. Die Vorfälle bei Juniper wurden nie aufgeklärt.

Parameter müssen erklärbar sein

Klar dürfte sein, dass in Zukunft alle kryptographischen Algorithmen ihre Parameter-Wahl genau erklären müssen. DSA wird generell nur noch selten eingesetzt, da der Algorithmus auch weitere Schwächen hat. In TLS waren DSA-Zertifikate nie sehr verbreitet, jüngste Versionen von OpenSSH haben die Unterstützung für DSA standardmäßig deaktiviert. Einzig bei PGP-Schlüsseln hat DSA noch eine gewisse Relevanz.

Der klassische Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch wird auch immer seltener eingesetzt, da sich inzwischen die Verwendung des schnelleren Elliptic-Curve-Diffie-Hellman-Algorithmus fast überall durchgesetzt hat. Wer weiterhin Diffie Hellman verwendet, sollte die Parameter entweder selbst generieren oder auf nachvollziehbare Parameter wie die aus RFC 7919 setzen.

Bei elliptischen Kurven setzen immer mehr Produkte auf Curve25519 von Daniel Bernstein. Auch in TLS wird der darauf basierende Schlüsselaustausch Curve25519 inzwischen häufig genutzt, obwohl der entsprechende RFC sich immer noch im Entwurfsstadium befindet. Curve25519 verwendet ein Verfahren, bei dem genau nachvollziehbar ist, aufgrund welcher Eigenschaften die Parameter gewählt wurden.

Der verbreitete RSA-Algorithmus besitzt keine vergleichbaren Parameter, in denen sich eine Hintertür verstecken könnte und ist damit unproblematisch.

Die Diskussion um Hintertüren in kryptographischen Parametern ist begrüßenswert, und es ist sicher sinnvoll, bei allen Algorithmen nach unerklärten Konstanten und Parametern zu suchen. Einen Grund zur Panik gibt es allerdings nicht. Bislang ist kein einziger Fall bekannt, in dem ein gängiger Algorithmus durch eine derartige Hintertür angegriffen wurde.