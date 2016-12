Double Dragon 4 : 8-Bit-Fortsetzung nach 29 Jahren

Der Shadow Warrior im 1988 veröffentlichten Double Dragon 2 ist besiegt, demnächst geht es in Double Dragon 4 weiter: Die Macher des Spieleklassikers kündigen eine in 8-Bit-Grafik gehaltene Fortsetzung für Playstation 4 und Windows-PC an.