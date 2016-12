Die Woche im Video : Telekom fällt aus und HPE erfindet den Computer neu - fast

Angreifer haben diese Woche Router lahmgelegt, allerdings andere als auf dem Symbolbild (Bild: Martin Wolf/Golem.de)

In dieser Woche haben sich alle so über den Telekom-Angriff aufgeregt, dass fast unbemerkt blieb: HPE hat endlich wieder über The Machine geredet. Und in Deutschland wurde eine hirnrissige Digitalcharta vorgestellt. Sieben Tage und viele Meldungen im Überblick.