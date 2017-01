Die Woche im Video: So scharf, dass es brennt

So scharf, dass es brennt

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt einiges zusammen. Wer ein paar Tage das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Jede Woche heben wir die Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: Akku-Affäre

Samsung zum Galaxy Note 7: Schuld waren die Akkus

Top 2: Der große Ultra-HD-Blu-ray-Test (Teil 1)

4K-Filme verzeihen keine Fehler

Top 3: Dobrindts Gesetzentwurf

Wenn beim E-Mail-Schreiben der Reifen platzt

Kurzmeldungen:

26.000 arbeitslose IT-Experten bei 51.000 offenen Stellen

Trump will doch nicht das Internet löschen

Donald Trump nutzt offenbar ungesichertes Android-Smartphone

Trumps Wunschkandidat will Verschlüsselung überwinden

Neuer FCC-Chef will Netzneutralität wieder abschaffen

Apple patcht Root-Exploits für fast alle Plattformen

LineageOS startet mit den ersten fünf Smartphones

Der Kampf um Axanar endet mit außergerichtlicher Einigung

Autobahnen bekommen Oberleitungen für Elektro-Lkw

Fire OS 5.2.4.0 im Test: Amazon vernetflixt die Fire-TV-Oberfläche

Resident Evil 7 Biohazard im Test: Einfach der Horror!

