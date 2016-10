Die Woche im Video: Knusprige Brezeln und hilfreiche Pixel

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitik-Diskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt einiges zusammen. Wer ein paar Tage das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick möchte, was am wichtigsten war, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Jede Woche heben wir jene Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: Googles Herbstoffensive

Google Home: Google Assistant klingt weniger menschlich als Amazons Alexa

Chromecast Ultra bietet 4K und einen Netzwerkanschluss

Google Wifi bietet mehrere Wifi Points

Pixel löst Nexus-Smartphones ab

Daydream View: Googles mit Stoff bezogenes VR-Headset kostet 70 Euro

Google Assistant schadet der Android-Plattform

Top 2: Alternativen zur Google-Suche

Goodbye Google? Suchmaschinen selber hosten

Top 3: Nobelpreise

Physiknobelpreis für topologische Phasenübergänge

Ist ein Topologe anwesend?

Chemie-Nobelpreis für molekulare Maschinen

Die Wissenschaft vom molekularen Spielzeug

Kurzmeldungen:

Yahoo musste Spamfilter zur Terrorbekämpfung einsetzen

Oculus Touch erscheint im Dezember für 200 US-Dollar

Oculus zeigt drahtloses VR-Headset mit integriertem Tracking

Galaxy Note 7: Austauschgerät entzündet Feuer in einem Flugzeug

Innenministerium sucht freiwillige Cyberfeuerwehr

Bundeswehr startet neue Abteilung für IT-Sicherheit

Bundesnetzagentur: Über 900.000 Tests bei Datenratenmessung in Deutschland

Dell XPS 13 mit Kaby Lake als Developer-Edition verfügbar

Verbot von Adblockern verfassungsrechtlich bedenklich

Weitere Opfer von vermeintlichem Windows-Telefon-Support

