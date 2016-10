Desktop-Betriebssystem: MacOS Sierra 10.12.1 mit Bugfixes erschienen

Apple hat MacOS Sierra 10.12.1 mit einigen Bugfixes veröffentlicht. Die erste Version nach Veröffentlichung von MacOS Sierra 10.12 beinhaltet keine neuen Funktionen. In den Releasenotes werden einige Verbesserungen aufgeführt. In der App Fotos können zum Beispiel Alben generiert werden, die Fotos des iPhone 7 Plus enthalten, die mit der neuen Porträtfunktion von iOS 10.1 erstellt wurden.

Anzeige

Außerdem will Apple die Kompatibilität von Microsoft Office bei der Verwendung von iCloud-Schreibtisch und iCloud-Dokumenten verbessert haben.

Ein Problem, das viele Administratoren in Firmennetzwerken quälte, soll nun ebenfalls behoben sein. Unter Umständen funktionierte unter MacOS Sierra der Abruf von Exchange-Servern mit dem Apple-eigenen Mail-Programm nicht mehr. Das soll mit 10.12.1 nicht mehr der Fall sein.

Der Webbrowser Safari soll deutlich stabiler arbeiten als bisher. Einige Websites ließen Safari unter Sierra bisher regelmäßig abstürzen.

Zudem soll die Verwendung der universellen Zwischenablage zum Austausch von Daten zwischen iOS und macOS der seltene Fall nicht mehr auftreten, bei dem der falsche Inhalt eingefügt wurde. Darüber hinaus soll die das Entsperren des Macs mit der Apple Watch nun zuverlässiger funktionieren. Sicherheitsupdates hat Apple als Knowledgebase-Einträge dokumentiert.

MacOS Sierra 10.12.1 kann von den meisten Nutzern ab sofort über den App Store des Betriebssystems heruntergeladen werden. Der Download umfasst etwa 600 bis 900 MByte Daten. Bei einigen Anwendern wird das Update aktuell nicht angezeigt.

Apple hat außerdem das Sicherheitsupdate Safari 10.0.1 veröffentlicht. Mit der neuen Safari-Version werden mehrere Webkit-Sicherheitslücken geschlossen. Zudem wurde das Security Update 2016-002 für OS X El Capitan 10.11.6 bereitgestellt.