Crimson Relive Grafiktreiber: AMD lässt seine Radeon-Karten chillen und streamen

Eine andere spannende Neuerung heißt Radeon Chill und setzt eine Polaris-Karte voraus: Bei unterstützten Spielen können Nutzer ein unteres und ein oberes fps-Limit vorgeben. Bewegt sich die Kamera nicht, drosselt Radeon Chill die Bildrate auf das eingestellte Minimum, was Energie spart und die Karte leiser werden lässt. Für die Obergrenze gilt das Gleiche, da die Radeon nicht unnötig viele Bilder rendert. AMDs Whitelist umfasst derzeit 18 Spiele.

Wer künftig wissen will, wie flott seine Spiele laufen, für den hat AMD das Open Capture and Analytics Tool (OCAT) parat. Dabei handelt es sich um die Open-Source-Software Presentmon, die auch die Direct3D-12-Grafikschnittstelle unterstützt. Die bei Github verfügbare Version muss erst kompiliert werden und weist kein GUI auf, weshalb das fertig angebotene OCAT zumindest eine Erleichterung darstellt. Die Aufzeichnung per Hotkey kann auf eine bestimmte Zeitspanne begrenzt werden, die Resultate gibt OCAT als CSV-Datei aus.

Anders als Nvidias Geforce Experience unterstützt Relive auch den H.265- (HEVC) statt einzig den älteren H.264-Codec, zumindest bei Polaris-Karten wie der Radeon RX 480. Leistung kostet das Capturing samt Encoding nicht, da die Video Codec Engine (VCE) dafür genutzt wird. Relive kann live auf Twitch sowie Youtube streamen (1440p60 bei 10 MBit/s), blendet auf Wunsch eine Kamera ein und fertigt Screenshots an.

Nachdem schon vor einigen Wochen die Unterstützung für die Gaming-Evolve-App eingestellt wurde, war klar, dass AMD eine eigene Lösung anbieten will: Die heißt Relive und ermöglicht Spiele-Capturing bis hinauf zu 4K-UHD (3.840 x 2.160 Pixel) bei 60 Bildern pro Sekunde und Videos mit einer Bitrate von bis zu 50 MBit/s. Das klappt entweder manuell oder automatisch rückwirkend für 20 Minuten.

