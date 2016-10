Comanche, Armored Fist und F-16: THQ Nordic sucht Entwickler für Novalogic-Klassiker

Militärsimulationen wie Armored Fist, Comanche oder F-16 waren mal Bestseller. Jetzt hat der österreichische Publisher THQ Nordic alle Rechte des Entwicklerstudios Novalogic gekauft und bietet die Lizenzen jungen Teams an.

Es ist schon viele Call of Duty her, als die letzte ernsthafte Simulation eines Militärflugzeugs, Helikopters oder Panzers erschienen ist - das Genre ist praktisch tot. Trotzdem gibt das Wiener Unternehmen THQ Nordic nun bekannt, die Rechte an Reihen wie Comanche, Armored Fist, Delta Force, F-22 und F-16 von Novalogic gekauft zu haben.

Novalogic hatte seine größte Zeit in den neunziger Jahren, als die genannten Serien durchaus ein größeres, technisch interessiertes Publikum fanden. Später hatte Novalogic seinen Schwerpunkt auf professionelle Simulationen verlagert, die zusammen mit Lockheed Martin oder Boeing für das US-Militär produziert wurden.

Konkrete Pläne für neue Spiele gibt es bei THQ Nordic nicht. "Wir sind mit den Neuzugängen für unser Portfolio sehr zufrieden und außerdem sehr gespannt darauf, wie es mit manchen der Franchises jetzt weitergeht", kommentiert Reinhard Pollice.

Er sucht Teams, die sich an neue Projekte herantrauen: "Wir sind zu Gesprächen bereit, falls ein Entwickler mit einem Konzept für einen möglichen Nachfolger auf uns zukommen möchte." Fast alle wichtigeren Titel von Novalogic sind über Steam und ähnliche Plattformen erhältlich.