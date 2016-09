Classic Computing 2016: Wie Nordhorn für ein Wochenende zu Nerdhome wurde

"Oh, den hatte ich auch mal ..." Angesichts von Klassikern wie dem C64, Atari 400 oder 800, Commodore PET oder Amiga haben Retrofans am vergangenen Wochenende auf der Classic Computing in Erinnerungen geschwelgt - an durchzockte Nächte mit Freunden oder endlose Bastelstunden, bis die Hardware endlich machte, was sie sollte. 100 Aussteller zeigten auch weniger bekannte Systeme und echte Raritäten - und überraschend viele Neuentwicklungen für alte Systeme.

Läuft nicht gibt's nicht

Auch die Besucher durften Hand anlegen, spielen oder ein bisschen Code auf den alten Geräten schreiben. Gerade die jüngeren Besucher hatten wenig Scheu, sich mit der alten Technik auseinanderzusetzen. Dazu gab es Vorträge, etwa zu Computerspielen "made in Germany" vom Computerspielemuseum Berlin oder dem FPGA_SID, einem Projekt, das versucht, den bei Musikern beliebten Soundchip des C64 mit moderner Hardware möglichst nahe am Original zu entwickeln.

Auffällig ist die Menge an Neuentwicklungen für alte Systeme. Die Szene ist sehr lebendig, bei Hard- und Software. Es werden neue Spiele für alte Systeme programmiert, Software wird weiterentwickelt oder auf andere Systeme portiert. Mit SymbOS ist ein komplett neues Betriebssystem für eine ganze Reihe alter Computer auf Z80-Basis entstanden.

Golem.de auf dem C64

Kaum ein Stand, an dem nicht neue Peripheriegeräte an alten Computern angeschlossen waren - teils als Ersatz für alte Geräte, oft aber auch komplett Neues, etwa als moderner Massenspeicher oder Netzwerkanschluss. Wir haben auf einem C64 einen aktuellen Golem.de-Artikel gesehen, der über das örtliche Freifunk-WLAN geladen wurde.

Auch ganze Computer werden nach altem Vorbild neu produziert. So gibt es Nachbauten des Sinclair ZX81, eine Engima Replika haben wir auch gefunden. Händler verkaufen neue Hardware für unterschiedlichste Systeme, aber auch alte Hardware selbst wird nach wie vor gehandelt. Begehrt bei Sammlern und Aktiven sind natürlich auch Bücher, Datenträger und die unvermeidlichen Merchandising-Artikel - auch diese wieder sowohl alt als auch neu.