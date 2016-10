Browser-Addons: Browserverläufe von Millionen deutschen Nutzern verkauft

Anbieter von Browser-Addons verkaufen offenbar die getrackten Nutzerdaten in großem Stil an Big-Data-Analysten. Das berichtete das ARD-Magazin Panorama auf Basis einer verdeckten Recherche. Demnach konnte das Magazin Zugang zu einem Datensatz erlangen, der jede Bewegung von etwa drei Millionen deutscher Internet-Nutzer im vergangenen August enthielt. Aufgrund der aufgezeichneten Webadressen sei es sehr leicht gewesen, die Daten konkreten Personen zuzuordnen. In dem Datensatz fänden sich neben privaten Nutzern auch Personen des öffentlichen Lebens: Manager, Polizisten, Richter und Journalisten.

Der Datensatz umfasse mehr als zehn Milliarden Webadressen. Die URLs seien dabei jeweils einer Nutzer-ID zugeordnet gewesen, sagte Redakteur Jochen Becker auf Anfrage von Golem.de. Die konkreten Personen hinter den IDs lassen sich dabei auf verschiedene Weise identifizieren. Wer seine Browser-History durchforstet, findet etliche Seiten, die die Nutzer-ID in Form der E-Mail-Adresse in der URL enthalten, beispielsweise Paypal. Auch bei Skype wird der Nutzername verwendet. Beim Online-Check-In eines Airberlin-Fluges ist der Nachname ebenfalls in der URL zu sehen. Die komplette Buchung einschließlich des vollen Passagiernamens lässt sich über die URL noch ein halbes Jahr nach dem Flug aufrufen.

URLs führen zu Dokumenten in der Cloud

Laut Panorama geben die deanoymisierten Web-Verläufe intime Geheimnisse aus dem Berufs- und Privatleben preis: Informationen zu laufenden Polizei-Ermittlungen, die Sadomaso-Vorlieben eines Richters, interne Umsatzzahlen eines Medien-Unternehmens und Web-Recherchen zu Krankheiten, Prostituierten und Drogen. Kriminelle könnten mit Hilfe dieser Unterlagen die Identität des Mannes kapern oder ihn mit den Details zu seinem Surf-Verhalten erpressen.

Besonders gefährlich ist es demnach, wenn Nutzer Dokumente ohne Passwortschutz in Clouddienste hochladen. So habe ein Hamburger Manager auf diese Weise Unterlagen zu einem Hausbau abgelegt. Jeder, der diese Adressen kenne, könne darüber Kontoauszüge, Architektenzeichnungen, Lohnabrechnungen mit Hinweisen auf das Bonus-System des Arbeitgebers, eine Kopie des Personalausweises und detaillierte Auszüge aus den Unterlagen zu einem Bankkredit abrufen.

Rohdaten als Kostprobe

Große Datenhandelsfirmen böten auf Basis solcher Daten Analysen zu Nutzerverhalten an, erläuterte Becker. Um an die Informationen zu gelangen, gründeten die NDR-Reporter eine Scheinfirma, die vorgab, im Big-Data-Geschäft aktiv zu sein. Gleich mehrere Firmen hätten sich bereiterklärt, die Webdaten deutscher Internetnutzer zu verkaufen. Ein Unternehmen habe die nun ausgewerteten Daten schließlich als kostenlose Probe angeboten. Normalerweise würden die Kunden allerdings nicht die Rohdaten sehen.

Nach Angaben Beckers stammten die Daten aus mehreren Addons. Die Redaktion habe teilweise sogar einen Live-Zugriff auf die Daten gehabt und das Surfverhalten von Nutzern in Echtzeit verfolgen können. Panorama nannte jedoch nicht die Namen von Erweiterungen, die die Nutzerdaten auf diese Weise verkaufen. Zu den beliebtesten Firefox-Addons gehören Adblock Plus, Video Downloadhelper, Easy Screenshot, Noscript, Firebug, Ublock, Ghostery und Downthemall. Juristisch sei eine solche Datenweitergabe heikel. In Deutschland dürfen personalisierte Daten ohne Zustimmung nicht erhoben und gespeichert werden. Zwar weisen Unternehmen in ihren Nutzungsbedingungen zum Teil darauf hin, dass sie die Informationen sammeln. Nach deutschem Recht genüge das aber nicht.

Die Software-Entwickler agieren laut Panorama oft aus dem Ausland, vermittelt würden die Erweiterungen zum Beispiel über Server in den USA. Häufig vertrieben Zwischenhändler dann die großen Datenpakete. Viele kämen aus Israel, einige bedienten sich auch bei Briefkastenfirmen in notorisch intransparenten Ländern wie Panama oder den Britischen Jungferninseln. Ein Betroffener, der sich in Deutschland juristisch gegen den Verkauf seiner Daten zur Wehr setzen möchte, habe in solch einer Konstellation wenig Aussicht auf Erfolg.