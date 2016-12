Big-Jim-Sammelfiguren: Ebay-Verkäufer sind ehrlich geworden

Zugegeben: Repräsentativ ist unsere Stichprobe nicht und vielleicht sind Menschen, die mit Big Jim zu tun haben, einfach besser als andere. Aber nach 44 Testkäufen bei Ebay haben wir den Eindruck: Ihren schlechten Ruf haben die Händler bei Ebay nicht mehr verdient. Die Händler sind uns an vielen Punkten entgegengekommen, obwohl sie es gar nicht gemusst hätten. Fast alle Artikel, die wir zwischen September und November 2016 bestellt haben, sind eingegangen, zwei sind noch im Versand. Ich bin darüber genauso begeistert wie mein Sohn.

Wir haben ausschließlich Sammelartikel aus der Big-Jim-Spielzeug-Serie vom US-Hersteller Mattel aus der Zeit von 1972 bis 1986 über Ebay ersteigert oder mit der Option Sofortkaufen erworben. Nur damit kann ich meine Sammlung aus Kindheitstagen erweitern, die ich seit einiger Zeit täglich mit meinem siebenjährigen Sohn bespiele. Wir haben die meisten Artikel in Deutschland gekauft, aber auch in Frankreich, den USA und in Mexiko.

Großzügige Händler

In einem Fall habe ich einem Ebay-Verkäufer versehentlich zusätzlich einen Betrag für einen anderen Händler überwiesen. Das zu viel bezahlte Geld legte er dem Paket dann in bar bei. In drei anderen Fällen haben Verkäufer Portokosten unaufgefordert erstattet, wenn mehrere Artikel gleichzeitig bei ihnen gekauft wurden. Dabei hatten wir auch bei einem Händler aus Mexiko Glück, wo es seltene Big-Jim-Figuren gibt, die nur in dem Land erschienen sind. Bei Rückgaben zeigten sich die Händler großzügig, auch wenn sie dazu nicht verpflichtet waren.

Andere Anbieter waren sofort bereit, ein vorschnell abgegebenes Gebot von uns zurückzunehmen, wenn wir darum baten. Der Ton war freundlich und die Händler gingen auf uns Sammler ein. In einem Fall hatte ein Anbieter eine Figur versehentlich als Big Jim verkauft. Nach unserer Reklamation gab er sofort das gesamte Geld und die Versandkosten zurück. Einen originalen Big-Jim-Katalog aus dem Paket durften wir behalten.

Wie Golem.de aus dem Unternehmen Ebay erfahren hat, hat der Plattformbetreiber jahrelang viel Energie darauf verwendet, seine unehrlichen Anbieter loszuwerden und Regeln durchzusetzen, die einen seriösen und fairen Umgang zwischen Käufer und Händler gewährleisten. Mit Erfolg. Sammlerartikel bei Ebay zu kaufen, macht so einfach Spaß, und jeden Tag wartet man auf den DHL- oder Hermes-Boten. Ebay verkauft aber inzwischen zu 80 Prozent Neuwaren und hat sich zum Amazon-Konkurrenten gewandelt.