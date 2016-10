Betaversionen: iOS 10.2, MacOS 10.12.2, WatchOS 3.1.1 und TvOS 10.1 sind da

Kaum sind die ersten Updates für die neuen Betriebssysteme und in der finalen Version erschienen, geht es bei Apple schon wieder weiter mit Vorabversionen. Für zahlender Entwickler stehen ab sofort Betaversionen von iOS 10.2, MacOS Sierra 10.12.2, WatchOS 3.1.1 und TvOS 10.1 zu Download zur Verfügung. Bisher gibt es noch keine Release-Notes mit Änderungen, doch einige Nutzer haben bereits Neuerungen feststellen können.

Anzeige

Im mobilen Betriebssystem iOS 10.2 gibt es neuer Hintergrundbilder, die auf den Screenshots anlässlich von Apples "hello again"-Event zu sehen waren, bei dem die neuen Macbook Pro mit Touch Bar vorgestellt wurden. Darüber hinaus hat Apple einige neue Emojis in iOS 10.2 und in MacOS Sierra 10.12.2 Beta 1 integriert. Dazu zählen eine Pinocchio-Figur mit langer Nase und eine grüne Tomate. Derartige Änderungen gab es auch schon bei iOS 10.1.

Im mobilen Betriebssystem wurde außerdem ein Widget entdeckt, mit dem die Einstellungen der Kamera oder des letzten Fotofilters gespeichert und bei Bedarf wieder aufgerufen werden können.

Bei registrierten iOS- und MacOS-Geräten stehen die Updates in der Softwareaktualisierung zum Download bereit.