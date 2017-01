Beta 1: MacOS Sierra 10.12.4 mit Blaulichtfilter als Nachtmodus

Apple hat den Blaulichtfilter (Night-Shift-Modus) nun auch in macOS Sierra eingebaut, nachdem diese Funktion in iOS seit Version 9.3 vorhanden ist. Der Blaulichtfilter schaltet sich nachts automatisch ein und macht die Farbabstimmung wärmer. So soll der Nutzer besser einschlafen können. Die Funktion lässt sich auch abschalten.

Anzeige

Helles blaues Licht soll nach gängigen Theorien am Abend dafür sorgen, dass der Anwender schlechter einschlafen kann. Night Shift nutzt die Uhr und den Aufenthaltsort des Nutzers, um zu erkennen, wann die Sonne untergeht und aktiviert wärmere Displayfarben. Am Morgen werden die Standardeinstellungen aktiviert. Für farbkritische Anwendungen ist diese Funktion nicht gedacht.

Aktuell hat Apple die erste Beta von MacOS Sierra 10.12.4 nur für zahlende Entwickler freigeschaltet, die Variante für Teilnehmer des kostenlosen Apple-Seed-Programms folgt üblicherweise wenige Tag später.

Das neue MacOS kann zudem über Siri Cricket-Spielergebnisse ausgeben. Weitere wichtig neue Funktionen sind bisher nicht bekannt. MacOS Sierra 10.12.4 Beta 1 kann von zahlenden Entwicklern über den Mac App Store auf registrierten Geräten installiert oder über das Apple Developer Center bezogen werden.