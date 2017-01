Bestseller: Erfolgreiche PC-Spiele aus Sicht von Steam

Das viel kritisierte No Man's Sky gehört ebenso wie Rocket League zu den ganz großen Erfolgen auf Steam - jedenfalls, was den von Valve ermittelten Umsatz angeht. In einer inoffiziellen Liste war im Jahr 2016 der Free-to-Play-Shooter Heroes & Generals ganz vorne.

Valve hat eine Übersicht über die PC-Spiele veröffentlicht, die im Jahr 2016 für den meisten Umsatz auf dem Portal gesorgt haben. Zu den besonders erfolgreichen Titeln gehören fast nur altbekannte Titel wie GTA 5, Fallout 4, Rocket League und No Man's Sky. Wie viel Umsatz die Spiele tatsächlich erreicht haben, sagt Valve nicht.

Eine grobe Einordnung erlaubt lediglich die von der Firma vorgenommene Aufteilung in Platin-, Gold-, Silber- und Bronze-Bereiche. Je edler das Metall, desto größer wohl auch der mutmaßliche kommerzielle Erfolg. Die konkrete Platzierung der Titel auf der Übersichtsseite ist weder nach dem Alphabet noch nach dem aktuellen Preis vorgenommen worden.

Ob das heißt, dass sie nach dem Umsatz erfolgt ist, ist leider auch unklar. Sehr wahrscheinlich ist das nicht, weil dann Civilization 6 das bestverkaufte Spiel überhaupt wäre, und das wirkt bei aller Sympathie für das Strategiespiel dann doch eher unwahrscheinlich. Vermutlich hat die Reihenfolge innerhalb der vier Felder also gar keine Aussagekraft.

13 Millionen Heroes & Generals

Konkreter wird Steamspy. Das unabhängige Portal misst über die offizielle API von Steam, wie viele Spiele heruntergeladen wurden, und ermittelt mit einer Reihe weiterer Daten die Verbreitung der Titel. Nach den Schätzungen von Steamspy ist von den 2016 neu veröffentlichten Spielen der erst im Oktober veröffentlichte Free-to-Play-Shooter Heroes & Generals derzeit bei mehr als 13 Millionen Nutzern im Einsatz - also auf Platz 1, trotz mittelmäßiger Rezensionen.

Auf dem zweiten Platz steht mit derzeit 6,6 Millionen Besitzern das Actionspiel Paladins, gefolgt von Ark: Survival of the Fittest mit rund 6,2 Millionen Besitzern. Auf den vierten Platz hat es die Special Edition von Skyrim geschafft, die für Besitzer des Rollenspiels kostenlos herunterzuladen ist - was wohl auch den relativ großen Erfolg bei Steamspy wenigstens zum Teil miterklärt. Auf dem fünften Platz ist die Beta von Don't Starve Together zu finden.