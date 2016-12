Auto: Faraday Future zeigt neue Details seines Elektro-SUVs

Um Faraday Future steht es aktuell nicht besonders gut . Die riesige Fabrik des Unternehmens, deren Grundsteinlegung in Nevada im April 2016 stattfand, wird derzeit nicht fertiggestellt, wie der Schatzmeister des US-Bundesstaates, Dan Schwartz, der Financial Times sagte. Das Unternehmen habe die Baufirmen nicht bezahlt. Die Investitionen belaufen sich laut Faraday auf eine Milliarde US-Dollar. Die Anlage wird knapp 28 Hektar groß.

Einen modernen Radnabenmotor für Elektroautos hat das australische Startup Evans Electric 2013 vorgestellt. Die vier Motoren werden direkt in die Räder des Autos integriert. Die scheibenförmigen Antriebe sind sogenannte Drehstrommaschinen. Der Direktantrieb soll vor allem Gewicht sparen und Leistungsverluste durch das Wegfallen von Getriebe, Kardanwelle, Differentialgetriebe und Antriebswellen reduzieren.

Nachdem Faraday Future bei der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas sein erstes Konzeptfahrzeug in Form eines Elektrosupersportwagens zeigte, will das Unternehmen im Januar 2017 dort sein erstes Serienauto präsentieren. Neue Bilder des kommenden Elektro-SUV wurden bereits veröffentlicht.

