Arcade : Sega setzt in Soul Reverse auf viele Tode

Soul Reverse erinnert deutlich an die Dark-Souls-Reihe. (Bild: Sega)

Es soll vorerst nur für Spielhallen in Japan erscheinen: Mit Soul Reverse kündigt Sega ein Spiel an, das in vielerlei Hinsicht fast schon verblüffend an Dark Souls erinnert. Ein erster Ableger für andere Plattformen ist bereits erschienen - vorerst aber auch nur in Asien.