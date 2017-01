Apple: iOS 10.3 sucht nach verlorenen Airpods

Apple hat mit iOS 10.3 Beta 1 das dritte große Update von iOS 10 seit September 2016 freigegeben. Zunächst ist die Beta nur für zahlende Entwickler verfügbar, später soll es auch eine Variante für Teilnehmer des kostenlosen Apple-Seed-Programms geben.

Anzeige





iOS 10.3 gestattet es, mit der Funktion "Mein iPhone suchen" auch Airpods wiederzufinden. Die Ohrhörer können aufgrund eines fehlenden Verbindungskabels untereinander recht leicht verlegt werden. Wenn Sie noch mit einem iOS-Gerät gekoppelt sind, kann mit der Such-Funktion ein laut anschwellender Ton erzeugt werden, der es ermöglichen soll, den oder die Ohrhörer wiederzufinden. Über iCloud.com kann der Nutzer auch auf der Karte den letzten Standort ermitteln, an dem das iPhone oder iPad mit den Airpods Kontakt hatte.

Apple warf App mit ähnlicher Funktion aus dem App Store

Kurz nach dem Jahreswechsel 2016/2017 wurde die iOS-Applikation "Finder for Airpods" zur Ortung der kabellosen Ohrhörer, die kurzfristig im App Store für rund vier Euro erhältlich war, von Apple entfernt. Dem Entwickler wurde nach dessen Angaben nur mitgeteilt, dass die App "unpassend" sei. Nun zeigt sich der wahre Grund: Apple entwickelte selbst eine Such-Funktion.

Zu den weiteren Neuerungen in iOS 10.3 gehört ein neuer Media Query in Safari, mit dem Webentwickler eine alternative Website-Optik anzeigen können, wenn der Nutzer keine animierten Inhalte verträgt. Eine ähnliche Funktion gibt es in iOS seit langem, nachdem sich einige Anwender über Übelkeit beschwerten, wenn sie die Animationen auf ihrem iPhone oder iPad betrachteten.

Apple für mit iOS 10.3 auch sein Dateisystem Apple File System (APFS) ein, das die Datenintegrität und -sicherheit verbessern soll. Weitere Details zu APFS finden sich in der Dokumentation von Apple und einem ausführlichen Artikel auf Golem.de..

In iOS 10.3 wurde zudem die Unterstützung für HomeKit-Schalter ausgeweitet und wie unter macOS ist Siri in die Lage versetzt worden, Cricket-Spielergebnisse per Sprachbefehl zu suchen. Derzeit steht iOS 10.3 Beta 1 nur zahlenden Entwicklern zur Verfügung. Es kann auf Geräten Over-The-Air installiert werden, wenn sie mit einem Konfigurationsprofil dafür freigeschaltet wurden.