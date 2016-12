Apple: iOS 10.2 ist fertig

Die Version iOS 10.2 ist nach sieben Beta-Versionen final veröffentlicht worden. Das mobilen Betriebssystem für iPhones, iPads und den iPod touch unterstützt Unicode 9-Emojis und beinhaltet etwa 100 neue Figuren, darunter ein Facepalm-Emoji.

In der Nachrichten-App wurde die Animationen "Herz" und "Funkenregen" hinzugefügt, die vornehmlich für Geburtstage entwickelt wurde. Auch neue Wallpaper für das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus stehen zur Auswahl.

Kamera-App mit neuen Funktionen

Der Kamera-App wurde eine Funktion spendiert, mit der Einstellungen gespeichert werden können. Ruft der Anwender die App erneut auf, muss er diese nicht noch einmal vornehmen. Genauso verhält es sich bei den Kamerafiltern. Der zuletzt genutzte Filter bleibt voreingestellt. Außerdem hat Apple nach eigenen Angaben die Software-Bildstabilisierung verbessert und erlaubt eine höhere Bildrate für die Funktion Live Photos. Auch beim automatischen Gruppieren ähnlicher Fotos soll die App nun genauer vorgehen.

Notruffunktion überarbeitet

In iOS 10.2 und in WatchOS 3.1.1 wurde die SOS-Funktion für Notrufe über die Apple Watch verändert. Der Nutzer kann nun auch vorher festgelegte Notfallkontakte und nicht nur die Rettungsdienste informieren.

Apple Music enthält eine Sortierfunktion für Playlists, Alben und Titel und beim E-Mail-Programm wurde ein Fehler behoben, durch den das Menü "Bewegen" nach dem Ablegen einer E-Mail-Nachricht weiter angezeigt wurde. Auch bei der Funktion "Kopieren und Einfügen" wurden Probleme behoben.

Homekit lernt dazu

In seiner Heimsteuerungs-App Homekit hat Apple die Unterstützung für Mitteilungen von Homekit-Geräten mit Sensoren für Glasbruch, Bewegungen und Türöffnungen sowie für Kohlenmonoxid und Wasserlecks hinzugefügt.

Für deutsche Nutzer ist die neue TV-App, die es auch für das Apple TV gibt, nicht zu sehen. US-Anwender erhalten darüber unter anderem Empfehlungen für neue Filme und Serien und können geräteübergreifend angefangene Filme und Serien dort fortzusetzen, wo sie gestoppt wurden.

Hinweise zu sicherheitsrelevanten Änderungen hat Apple in einem Knowledgebase-Artikel veröffentlicht. iOS 10.2 kann über das Software-Update von iOS "over the air" herunterladen und installiert werden.