Android: Facebook-App leert Akku in Rekordzeit

Facebook-App leert Akku in Rekordzeit

Viele Android-Nutzer haben in den vergangenen Stunden aus Verzweiflung die Facebook-App und die Facebook-Messenger-App deinstalliert. Beide verkürzen derzeit die Akkulaufzeit massiv, wie viele Nutzer beklagen. Anwender berichten aber auch davon, dass der Aufruf der Facebook-App zu einem Neustart des Smartphones führt.

Anzeige

Viele Geräte betroffen

Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 4, LG G5, Xperia XZ, Mate 9, Honor 7, Oneplus One, Oneplus 3 und Oneplus 3T: Besitzer dieser Geräte berichten über Probleme mit den Apps. Leser haben Golem.de auf das Problem hingewiesen, und ein Blick in die Bewertungen im Play Store ist eindeutig: Seitenweise beklagen sich Anwender über drastisch verkürzte Akkulaufzeiten.

In besonders schlimmen Fällen hält der Smartphone-Akku den Berichten zufoge gerade mal zwei Stunden durch. Dabei sollen die Facebook-Apps nicht aktiv genutzt worden sein. Andere nennen eine Gesamtakkulaufzeit von fünf Stunden, während bei üblicher Nutzung sonst etwa zwölf Stunden möglich seien. In weiteren Fällen verringert sich die Akkulaufzeit von 20 auf 8 Stunden.

Facebook-App verbraucht mehr als das Display

In der Akkustatistik des Betriebssystems hat normalerweise das Display den höchsten Akkuverbrauch. In den geschilderten Fällen liegen die Facebook-Apps noch vor dem Display. Während das Display bei den Betroffenen für 5 Prozent Akkuverlust verantwortlich ist, kommt die Facebook-App auf 20 Prozent. In drastischen Fällen werden Werte von 25 bis 50 Prozent vermeldet.

Betroffene haben sich den Akkuverbrauch angeschaut und kamen im günstigen Fall auf lediglich 5 bis 10 Prozent Akkuverlust pro Stunde, im schlimmsten auf bis zu 70 Prozent pro Stunde. Einige Berichten, dass das Smartphone dabei auch sehr heiß geworden und die Prozessorlast besonders hoch gewesen sei.

Facebook-Apps machen noch mehr Ärger

Neben der drastisch verkürzten Akkulaufzeit machen die Facebook-Apps noch andere Schwierigkeiten. So beklagen Anwender, dass diese immer wieder abstürzten und dann erst wieder neu gestartet werden müssten. Bei anderen führt ein Aufruf der Facebook-App dazu, dass das Betriebssystem abstürzt und das Smartphone neu gestartet werden muss. Und auch Anmeldeprobleme häufen sich: Mancher Nutzer muss sich mehrmals täglich bei der Facebook-App anmelden, weil diese wohl die Anmeldedaten vergisst.

Der Grund für die geschilderten Probleme ist derzeit nicht bekannt. Mit einer Aktualisierung der Facebook-Apps sind die Vorfälle nicht zu erklären. Hier müssen Facebook-interne Änderungen die Ursache sein. Denn beide Facebook-Apps wurden zuletzt Mitte Dezember 2016 aktualisiert. Die drastisch verkürzten Akkulaufzeiten traten aber erst in den vergangenen Tagen auf. Damit sind auch Nutzer betroffen, die die automatischen App-Updates abgeschaltet haben.

Derzeit ist nur eine Abhilfe bekannt: Die fraglichen Facebook-Apps zu deinstallieren. Danach normalisieren sich die Akkulaufzeiten der Android-Geräte wieder.