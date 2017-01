Android 7: Nougat für Smartphones von Sony, Oneplus, LG und Huawei

Die Android-Version 7 ist als Update für eine Reihe weiterer Smartphones gekommen. In den vergangenen Wochen haben unter anderem Sony, LG, Huawei und Oneplus ihre Nutzer mit Nougat versorgt.

Sony war fleißig

Sony hat dabei die Aktualisierung für eine ganze Reihe an Modellen veröffentlicht. So bekommen das Xperia Z5, das Xperia Z5 Premium und das Xperia Z3 Plus aktuell in verschiedenen Ländern Android 7, wie die Internetseite Xperia Blog schreibt. In Deutschland sind die Updates bis jetzt offenbar noch nicht angekommen.

Bereits im Dezember wurden das Xperia X, Xperia X Compact, das Xperia X Performance und das Xperia XZ mit Nougat versorgt. Für diese Geräte können auch Nutzer in Deutschland bereits die Aktualisierung herunterladen, wie verschiedene User im Forum von Android-Hilfe.de berichten.

Huawei bringt Nougat auf das P9

Huawei verteilt Android 7 zusammen mit der eigenen Benutzeroberfläche Emotion UI 5.0 seit Anfang Januar 2017 für das P9 in Deutschland. Zahlreiche Nutzer konnten sich die Aktualisierung bereits herunterladen, auf unserem Redaktionsgerät ist sie noch nicht drahtlos verfügbar. Mit dem Update schließt das P9 mit dem Mate 9 auf, das direkt mit Android 7 und EMUI 5.0 ausgeliefert wurde.

Nutzer eines Oneplus Three und Oneplus 3T können sich seit dem Jahreswechsel ebenfalls eine neue Firmware herunterladen, die auf Android 7.0 basiert. Auch für das G5 von LG ist ein Nougat-Update erschienen, das in Deutschland zum Download zur Verfügung steht.

Noch kein Android 7 für das HTC 10

HTC hatte hingegen das Update für das HTC 10 zwischenzeitlich gestoppt, da es offenbar zu Problemen gekommen ist. Dies hat zu Verzögerungen geführt, in Deutschland ist die Aktualisierung noch nicht erschienen. Auch das Nougat-Update für das One M9 ist bisher nur in den USA erschienen und noch nicht in Deutschland.

Mit einiger Verspätung hatte Google auch für das Nexus 6 Anfang Januar 2017 die aktuelle Nougat-Version 7.1.1 veröffentlicht. Grund für die Verspätung soll ein kurzfristig aufgetauchter Bug gewesen sein, wie Android Police schreibt.