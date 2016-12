Airpods: Apple kämpft mit technischen Schwierigkeiten

Mit Details hält sich Apple bedeckt. Wenn es schlechte Nachrichten zu vermelden gibt, schweigt Apple gerne mal. Seit vielen Wochen warten Kunden darauf, die Bluetooth-Ohrstöpsel namens Airpods kaufen zu können. Wie das Wall Street Journal erfahren hat, gibt es Schwierigkeiten, den Ton in beiden Ohrstöpseln synchron zu bekommen. Die Zeitung hat nach eigener Aussage Kontakt mit einem Informanten, der über die Entwicklung bei Apple informiert ist.

Anzeige

Die beiden Ohrstöpsel sind über Bluetooth etwa mit dem Smartphone verbunden, dabei gibt es noch erhebliche Probleme. Apple arbeite daran, dass der Ton auf einem Airpod-Paar immer synchron abgespielt werde. Apple selbst erklärte die Verzögerungen damit, dass die Airpods noch nicht fertig seien und diese nicht vorher ausgeliefert würden. Mit welchen Problemen Apple noch zu kämpfen habe, sagte das Unternehmen nicht.

Airpods-Prototyp macht Ärger

Der Informant des Wall Street Journals berichtet, dass Apple weitere Probleme nicht gelöst habe. So sei unklar, was passiert, wenn Nutzer einen der beiden oder beide Airpods verliere. Auch sei offen, wie sich das Airpod-Paar verhält, wenn der Akku leer ist. In einem Bericht auf Daring Fireball widerspricht der Blogger John Gruber den Angaben des Wall Street Journals und geht davon aus, dass es "Produktionsprobleme" gibt.

Im Verlauf des Artikels werden dann aber die Aussagen des Wall Street Journals von Gruber bestätigt: Nach eigenen Angaben habe er einen Prototyp des Airpods und es kam schon einige Male vor, dass Musik dann nur in einem der Ohrknöpfe zu hören war, der andere blieb stumm. Dann mussten beide in die Ladeschale gelegt werden, um Stereoklang zu erhalten. Diese Ausfälle seien nur drei oder vier Mal vorgekommen. Beide Berichte geben - wie Apple - keine Auskunft darüber, wann die Airpods auf den Markt kommen werden.

Gruber geht nicht weiter darauf ein, dass dieser Fehler in einer anderen Konfiguration häufiger auftreten könnte oder eben im Seriengerät öfter vorkommt. Es wäre auch denkbar, dass Apple sich bereits an diesen Ausfällen stört und das Produkt daher noch nicht auf den Markt bringt.

The Dash mit Problemen

Diese Ausfälle können auch davon abhängig sein, ob die Ohrstöpsel drinnen oder draußen verwendet werden. Bragi hat mit seinen ebenfalls komplett drahtlos arbeitenden Ohrstöpseln The Dash massive Probleme, ein dauerhaft stabiles Bluetooth-Signal hinzubekommen. Experten gehen davon aus, dass die kompakte Bauform der Grund dafür ist, dass es die Verbindungsabbrüche gibt.

Apple hatte die kabellosen Ohrstöpsel Airpods ursprünglich für Ende Oktober angekündigt, doch der Termin wurde ohne Begründung abgesagt. Apple zeigte die Airpods anlässlich der Präsentation des iPhone 7. Die Ohrstöpsel arbeiten kabellos und werden mit einer Akkuladeschale geliefert. In der Ladeschale kann der Akku der Airpods unterwegs geladen werden, außerdem dient sie dem sicheren Transport, wenn sie nicht verwendet werden.

Maximal fünf Stunden Akkulaufzeit

Die Airpods sind im Design der bisherigen Ohrhörer von Apple gehalten und sollen rund 180 Euro kosten. Sie sollen mit einer Akkuladung etwa fünf Stunden laufen. Innerhalb von 15 Minuten sollen sie so weit aufgeladen sein, dass sie wieder drei Stunden Musik abspielen können. Der Akku in der Ladestation soll für mehrere Ladevorgänge ausreichen.

Das Pairing soll automatisch vorgenommen werden, wenn die Ohrknöpfe aus der Ladeschale genommen werden. Die Musikwiedergabe soll sofort beginnen, wenn sich die kleinen Knöpfe im Ohr befinden. Die Airpods werden ausschließlich über den digitalen Assistenten Siri gesteuert - es gibt demnach keine Bedienknöpfe an den Ohrstöpseln. Mit dem eingebauten Mikrofon soll auch das Telefonieren möglich sein.