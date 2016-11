Access Points: 5G bringt neue Endgeräte für die Haushalte

Mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G soll es laut Huawei zwei Typen von Endgeräten geben. In den Haushalten sollen Access Points stehen, die größer als Smartphones seien. Das sagte Yang Chaobin, President 5G Product Line bei Huawei Wireless Network am 25. November 2016 in Tokio auf dem MBBF (Mobile Broadband Forum). "Diese 5G-Endgeräte könnten schon im Jahr 2018 verfügbar sein."

Die zweite Form werden selbstverständlich 5G-Smartphones sein. Diese bräuchten "eine Endnutzer-Form, sonst können wir sie nicht auf den Markt bringen", erklärte Yang Golem.de auf Anfrage. Üblich war bei 3G und 4G, dass die Ausrüster zuerst Prototypen in der Größe von Kühlschränken und später von Schuhkartons herausbringen, um die Netzwerke zu testen. Auch bei 5G wird dies nicht anders sein.

5G-Technik bereits gefragt

Einige Vorstandard-Prototypen für die 5G-Ausrüstung im Netzwerk seien bereits verbreitet. Ende des Jahres 2017 erwartet der 5G-Experte die erste Version des 5G-Standards der 3GPP. Yang: "Alle Ausrüster werden sich einigen und dann den endgütigen Standard herausgeben. Wir sind zuversichtlich, dass das bis Ende 2017 erfolgt. Wir müssen alle zusammenarbeiten, damit das passiert." Yang erwarte jedoch nicht, dass das erste 5G-Netzwerk in den USA stehen werde.

Den Nutzer versprach er einen "Be-Happy-Fiber-Like-Service". Der neue Mobilfunkstandard kommt bis zum Jahr 2020 und soll 10 GBit/s, bei einigen Anwendungen sogar 20 GBit/s, eine sehr niedrige Latenzzeit von weniger als 1 Millisekunde und hohe Verfügbarkeit erreichen. Weltweit werden 100 Milliarden mobilfunkfähige Geräte gleichzeitig ansprechbar. Michael Lemke, Senior Technology Expert bei Huawei, erklärte Golem.de, das es im 3GPP-Standard jedoch keine Festlegung für die verfügbare Mindestdatenrate für jeden Endnutzer in einer 5G-Funkzelle geben soll.