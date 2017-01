4K-UHD mit HDR: Samsungs Fernseher setzen auf neue QLED-Technik

Im Rahmen der Consumer Electronics Show 2017 in Las Vegas hat Samsung eine überarbeitete Display-Technik und darauf basierende Fernseher vorgestellt. Die drei angekündigten Modelle - Q9, Q8 sowie Q7 - lösen mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf, sind teils gekrümmt und unterstützen High Dynamic Range (HDR). Sie setzen auf QLED-Technik, was abkürzend für Quantum Dot Light Emitting Diode steht - wobei der Dot der leichteren Aussprache zum Opfer gefallen ist.

Anzeige

Bisherige Samsung-TVs nutzen zwar schon Quantum Dots, jedoch mit einer anderen Ansteuerung. Statt die Nanokristalle mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung zu kombinieren, also fotoluminiszente Quantum Dots, verwendet Samsung bei den QLED-Fernsehern Nanokristalle, die elektroluminiszent sind. Dadurch können sie präziser angesteuert werden, was in besseren Kontrasten und tieferem Schwarz resultiert.

2.000 Nits und 99 Prozent DCI-P3

Samsung zufolge werden 99 Prozent des DCI-P3-Farbraums abgedeckt, oder wie es die Südkoreaner plakativ ausdrücken: Bei allen Helligkeitsstufen sollen allen Farben dargestellt werden. Die Candela pro Quadratmeter (Nits) liegen dem Hersteller zufolge bei 1.500 bis 2.000, was ein Drittel mehr als die aktuelle Generation wäre - so wie die Farben ist das wichtig für HDR. Ob am Ende etwa der Schwarzwert mit einem OLED-Fernseher mithalten kann, war vor Ort aufgrund der Deckenbeleuchtung nicht zu verifizieren.

Die QLED-TVs sollen mit 55, 65, 75 und 88 Zoll verfügbar sein. Varianten mit C-Suffix sind gekrümmt (curved), die mit einem F am Ende flach (flat). Samsung möchte sie ab Februar 2017 in den Handel bringen, Preise liegen nicht vor.